В Перми покажут «золотомасочный» спектакль

Фото: пресс-служба ТМДК

С 26 по 28 июня в Перми состоятся гастроли Театра музыки, драмы и комедии из Новоуральска. Они пройдут на большой сцене

Театр музыки, драмы и комедии в 2021 году был удостоен специального приза жюри фестиваля «Золотая Маска» - «За нестандартность репертуарного мышления». В Пермь новоуральцы привезут три спектакля – сказку «Серебряное копытце» (0+), которая как раз и стала обладателем «Золотой Маски», мюзикл «Книга джунглей» (12+) и «Двенадцать стульев» (12+).

Спектакли состоятся:

«Серебряное копытце» (0+) - 26 июня в 15.00 и 18.00.

«Книга джунглей» (12+) - 27 июня в 15.00 и 18.00.

«12 стульев» (12+) - 28 июня в 19.00.

Билеты: 500 - 1300 руб.