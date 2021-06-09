На мосту через КамГЭС заменят деформационные швы

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Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по замене деформационных швов на мосту через шлюзы Камской ГЭС. Начальная (максимальная) цена контракта с подрядчиком составляет 13,3 млн рублей, сообщает издание «Business class».

График ремонта рассчитан на два года: с июля 2021-го по апрель 2022 года будут выполняться подготовительные работы на объекте и закупка материалов. А с апреля по август запланирована разборка мостового полотна и деформационных швов, их замена и устройство асфальтобетонного покрытия.

Отметим, что весной проезжую часть на плотине Камской ГЭС отремонтировали литым асфальтом.