Полицейские помогли пермячке вовремя доехать до роддома через городские пробки

Полицейские пришли на выписку с цветами. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми 1 июня у капитана полиции Андрея Ваулина и полицейского-водителя полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Перми Андрея Садилова выдалось нерядовое дежурство. В час пик сотрудники ехали на служебном автомобиле в районе улицы Чкалова. Движение на дороге было плотное из-за автомобильной пробки. Во время остановки к полицейским подошел мужчина и рассказал, что у его сестры начались роды, и женщину срочно нужно доставить в роддом.

Сотрудники ППСП включили специальные звуковые и световые сигналы на патрульном автомобиле и сопроводили машину с беременной женщиной в больницу. Там ее встретили врачи и через несколько часов на свет появился мальчик.

- На памятное событие - выписку из роддома – полицейские пришли поздравить маму и ее новорожденного. Дядя малыша, Артур Микаелян, поблагодарил сотрудников полиции за помощь.