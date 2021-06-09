В Елово бывший главбух ЖКХ обвиняется в присвоении средств

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Жительница Елово обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Установлено, что с 2018 по 2020 год подозреваемая работала главным бухгалтером ЖКХ. Пользуясь положением, имея доступ к кассе и расчетному счету предприятия, женщина издавала платежные поручения на выплату себе необоснованно завышенной зарплаты.

Без ведома руководителя организации она подписывала подложные финансовые документы и направляла их в банк. Незаконно перечисленные деньги со счета ЖКХ на свой злоумышленница обналичивала и тратила на себя. Когда деньги на счетах предприятия отсутствовали, она похищала вверенные ей деньги из кассы.

Общий финансовый ущерб, причиненный организации, составил более 750 тысяч рублей. Следователи уже собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность женщины к преступлениям. На имущество обвиняемой наложен арест, а ей самой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.