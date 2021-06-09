Жарили шашлыки и не соблюдали правила безопасности: установлены виновные в крупном пожаре в Пермском районе

Фото: РДС СГБУ "Пермский лесопожарный центр"

В Пермском лесопожарном центре назвали причину масштабного пожара в Пермском районе. Напомним, сухая трава вспыхнула 9 мая в 11:00 близ деревни Мостовой.

Как сообщает пресс-служба краевого минприроды, установить виновных помогла камера видеонаблюдения. Это отдыхающие, которые жарили шашлык в нарушение всех правил противопожарного режима. Тогда разведение открытого огня попало под запрет.

На кадрах видно, что попытки компании потушить пожар самостоятельно успехом не увенчались. И тогда шашлычники просто сбежали с места ЧП.

Ликвидировали возгорание уже профессионалы: работали 6 человек и 2 единицы техники. Пожарные не допустили перехода огня с земель населенных пунктов на лес. Выгорела площадь 3 га.

Информацию о пожаре зафиксировала камера наблюдения за лесными пожарами «Лесохранитель» и передала информацию в региональную диспетчерскую службу Пермского леспопожарного центра.

Напомним, в Прикамье с 7 июня и до 10 сентября 2021 года вводится особый противопожарный режим. Такие меры принимаются с наступлением сухой теплой погоды и повышением пожарной опасности. В регионе вводится запрет на использование открытого огня, разведение костров вне специально оборудованных мест, а также на землях общего пользования и на территории частных домов.