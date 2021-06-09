Шестиполосное движение по улице Героев Хасана запустят к сентябрю

Фото: Администрация города Перми Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми к сентябрю будет полностью восстановлено шестиполосное движение по ул. Героев Хасана. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ход реконструкции улицы минувшим днём проинспектировал мэр города Перми Алексей Демкин. В настоящее время продолжается обустройство дорожного покрытия и переустройство сетей водопровода и кабельных сетей.

Сейчас идет последний этап работ – на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева.

«Подрядчик подтвердил, что к сентябрю выполнит все работы на проезжей части. Тогда будет запущено движение транспорта по шести полосам, останется только благоустройство. Устраивать гонки за сроками здесь не нужно, главное, чтобы было обеспечено качество ремонта. Следующий контрольный выезд – в июле. Пора уже ставить точку в многолетней истории ремонта на этой улице. Городу очень нужна полноценная широкая магистраль», – подчеркнул Алексей Дёмкин.