Пермячка завоевала золото Чемпионата мира по рукопашному бою

Фото: Министерство спорта Пермского края

Пермячка и ЗМС Вероника Футина завоевала золото Чемпионата мира по рукопашному бою, который проходил в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба краевого минспорта.

Наша спортсменка провела на чемпионате три боя и во всех одержала досрочную победу. Тем самым, Вероника Футина в четвертый раз подтвердила титул Чемпиона мира.

В финальном бою она сошлась с соперницей из Узбекистана Робией Кучкаровой. Поединок закончился удушающим приемом в исполнении нашей спортсменки и очередной досрочной победой.

В общем сборная России под руководством старшего тренера, МС Сергея Мачулина (Пермь) завоевала четырнадцать медалей, в их — числе семь золотых, пять серебряных и две бронзовых.