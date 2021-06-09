Фото: ПГНИУ

ПГНИУ вошел в первую сотню Национального агрегированного рейтинга вузов. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Национальный агрегированный рейтинг составлен с опорой на результаты восьми уже существующих рейтингов университетов. Например таких, как рейтинг по индексу Хирша, по оценке качества обучения, международному признанию, национальному рейтингу университетов — Интерфакс и других.

Авторы рейтинга присвоили вузам оценку от A до E в каждом из восьми рейтингов. А после учли пять лучших оценок образовательной организации.

Отметим, что ПГНИУ по сравнению с 2020 годом улучшил свою позицию и переместился из второй лиги на ступень выше. Всего в рейтинге учтены данные 687 российских вузов.

Дмитрий Красильников, ректор ПГНИУ:

— Агрегированный рейтинг позволяет оценить все направления работы вуза: образование, науку и инновации, взаимодействие с реальным сектором экономики. Попадание в топ-100 или «Первую лигу» подтверждает, что Пермский университет является одним из ведущих в России. Данные за последние три года демонстрируют стремительное улучшение позиций ПГНИУ.