В Перми начался ремонт фасадов домов по улице Петропавловской

Отреставрированный дом на Компросе; Фото: Фонд капитального ремонта Пермского края

В Перми начался ремонт фасадов зданий по ул. Петропавловской. Об этом «КП-Пермь» сообщает пресс-служба горадминистрации.

Подрядчик уже демонтирует старую фасадную плитку у дома по адресу: ул. Петропавловская, 77. До конца года ему предстоит смонтировать новые энергоэффективные фасады и полностью остеклить лоджии в едином стиле.

На цокольных этажах установят барельефы и восстановят подпорные стенки. Всего по улице Петропавловской в районе эспланады отремонтируют 9 домов.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что Ленинский район – исторический центр города и точка притяжения всех жителей Перми и Пермского края. По словам главы региона, важно привести его в порядок к 300-летнему юбилею города.