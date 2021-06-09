Сбила пенсионерку и скрылась без следа: чусовлянке, сбившей человека, вынесен приговор

Фото: http://arhiv.kp.kz/

В Чусовом суд вынес приговор местной жительнице, сбившей на автомобиле пенсионерку.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России, случай произошёл в январе 2020 года. В дежурную часть местного отдела полиции обратилась гражданка. По ее словам, ей пожаловалась пожилая соседка и сказала, что ее сбил автомобиль черного цвета и скрылся. Пенсионерка попросила отвезти ее в больницу и вызвать полицейских.

Спустя некоторое время стражи порядка нашли автомобиль и подозреваемую. Ей оказалась 59-летняя местная жительница. Она двигалась на своем автомобиле задним ходом по ул. Юности. И не убедившись в безопасности своих действий, наехала на пешехода. А после покинула место ДТП.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно. А также лишил права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 10 месяцев с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.