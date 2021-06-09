В Перми осудили мать, у которой 2-летняя дочь выпила чистящее средство

Малышка получила сильные химические ожоги. Фото: Василий Вахрин

В Орджоникидзевском районе в одной из квартир произошел несчастный случай. Женщина оставила в ванной комнате двухлетнюю дочь. В этот момент малышка увидела жидкое чистящее средство и выпила его. Ребенок был госпитализирован, получив сильные ожоги ротоглотки и пищевода, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Против матери возбудили уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

- Суд приговорил виновную к 7 месяцам ограничения свободы, - сообщает прокуратура Пермского края. - Приговор суда в законную силу не вступил.