В Пермском крае мужчина надругался над 8-летней знакомой девочкой, которая попросила починить велосипед

Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Фото: архив "КП"

В Перми летом прошлого года в Орджоникидзевском районе было совершено преступление, жертвой которого стала 8-летняя девочка. По данным следственного комитета по Пермскому краю, ребенок обратился с просьбой отремонтировать велосипед к другу своего отца, который находился в гараже. Тот воспользовался доверительными отношением девочки, совершил насильственные действия сексуального характера.

- Расследование уголовного дела в отношении 53-летнего ранее судимого неработающего местного жителя, обвиняемого по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» завершено и передано в суд.

Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.