Коронавирус за сутки выявлен в 13 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 58235 жителей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки обнаружена в 13 территориях у 97 человек.
Пермь – лидер по числу заболевших - 56, затем следует Кунгур и Пермский муниципальный район. Там по 9 заболевших. На третьем месте – Добрянский городской округ, заболели 6 жителей.
По 3 случая в Березниках и Чайковском. В Кизеле, Уинском муниципальном округе, Краснокамском и Соликамском городских округах по 2 человека.
По одному заболевшему в трех территориях Пермского края. Это Сивинский муниципальный округ, Гремячинский и Нытвенский городские округа.
Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 58235 жителей.