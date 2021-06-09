Коронавирус за сутки выявлен в 13 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 58235 жителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки обнаружена в 13 территориях у 97 человек.

Пермь – лидер по числу заболевших - 56, затем следует Кунгур и Пермский муниципальный район. Там по 9 заболевших. На третьем месте – Добрянский городской округ, заболели 6 жителей.

По 3 случая в Березниках и Чайковском. В Кизеле, Уинском муниципальном округе, Краснокамском и Соликамском городских округах по 2 человека.

По одному заболевшему в трех территориях Пермского края. Это Сивинский муниципальный округ, Гремячинский и Нытвенский городские округа.

Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 58235 жителей.