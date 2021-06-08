Волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшего мужчины

Иван Сединин. Фото: поисковой отряд "Регион59"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили сбор на поиски 73-летнего Сединина Ивана Григорьевича.

Иван Сединин пропал 6 июня. В этот день в 8.30 он вышел из дома по улице Зенкова, 8 и исчез. Поисковики просят всех неравнодушых пермяков присоединиться к поискам.

Время и место сбора: 8 июня в 21.00, улица Зенкова, 8

Волонтеры просят одеться по погоде, по возможности взять с собой светоотражающий жилет или одежду с яркими деталями, взять фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк, маски и перчатки. Также взять с собой воду и что-нибдуь перекусить, возможно, искать мужчину придется в леосполосе.

Координаторы поиска 8-958-244-12-84 - Юлия; 8-999-126-26-25 Вячеслав.