«Т Плюс» обновит 465 метров тепломагистрали на ул. Лодыгина в Перми

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал «Т Плюс» и предприятие Пермские тепловые сети ООО «Пермская сетевая компания» обновляют участок тепломагистрали на улице Лодыгина в Свердловском районе краевой столицы. Сейчас на участке взамен устаревших сетей смонтировано 208 метров теплопровода в сверхпрочной пенополиуретановой изоляции со сроком службы более 25 лет.

Перекладка проходит в целях подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов для повышения качества теплоснабжения жителей Перми. Всего на ул. Лодыгина будет переложено 465 метров теплосети. Обновление тепломагистралей осуществляется согласно Регуляторного соглашения, заключенного между Правительством Пермского края и Пермским филиалом «Т Плюс» в конце 2020 года.

При проведении работ здесь используются современные технологии строительства. Тепловая магистраль уложена в защитный канал, также установлены 2 сильфонных компенсатора для регулировки давления и проведена обратная засыпка. Благодаря этому новая труба прослужит четверть века и обеспечит надежное снабжение отоплением и горячей водой жителей микрорайона Крохалева. В 2021 году в Перми компания «Т Плюс» планирует смонтировать более 50 километров тепловых артерий. Новые теплопроводы появятся на улицах Полины Осипенко, Петропавловская, Пионерская, Маршала Рыбалко, Полтавская и др.

За 15 лет действия Регуляторного соглашения с Правительством Пермского края компания «Т Плюс» запланировала реконструкцию более 406 км теплосетей во всех районах города, а также модернизацию порядка 300 центральных тепловых пунктов. Вложения энергокомпании в повышение теплосетевой надежности Перми составят 28,6 млрд рублей до 2028 года.