Как Пермь готовится к празднованию Дня города

Фото: Администрация Перми

В преддверии двойного праздника — Дня России и Дня города, который состоится 12 июня, на пермские улицы выехала специальная техника. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в подготовке города задействованы 19 уличных пылесосов и 22 поливочных машины. Автодороги активно поливаются водой. Автомобили с пылесосами убирают обильный тополиный пух.

Также подрядчики убирают улицы, наносят дорожную разметку и благоустраивают газоны. Вся техника работает в усиленном режиме.

Отметим, что выходной день завершится праздничным салютом. Он начнется в 23:00, место — спортивная база «Летающий лыжник».