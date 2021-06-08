В Пермском крае разобрали мост через реку Мулянку

На трассе Пермь – Екатеринбург начался демонтаж моста через реку Мулянку. Фото: пресс-служба Упрдор «Прикамье».

На трассе Пермь – Екатеринбург начался демонтаж моста через реку Мулянку. Работы проводятся в рамках капитального ремонта, об этом сообщает издание Business Class. Дорогу планируется расширить до трех полос и возвести новый мост. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Прикамье».

«Строители уже демонтировали пролетные строения, проведен разбор ригелей промежуточных опор. Начаты работы по демонтажу ростверков, шкафных стенок на береговых опорах сооружения», – рассказали в ведомстве.