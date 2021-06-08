В Перми прошла конференция краевого отделения партии «Единая Россия»

В работе конференции принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин (в центре).

- Пандемия коронавируса внесла изменения во все сферы жизни, но региональное отделение смогло адаптироваться к новым условиям и в короткие сроки внедрить в свою деятельность новые форматы работы, - отметил в своем докладе на конференции секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев.

Основными вопросами, которые обсудили на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», стали отчет по работе за минувший год по направлениям и партийным проектам, обсуждение списков кандидатов от партии на предстоящих выборах в сентябре, избрание делегатов на партийный съезд. Также прошло награждение лучших первичных и местных отделений партии и наиболее активных волонтеров.

За три с половиной месяца до сентябрьских выборов партия «Единая Россия» провела предварительное голосование. Вячеслав Григорьев напомнил, что «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая проводит столь широкую и открытую процедуру отбора кандидатов.

Секретарь реготделения привел основные цифры по праймериз: в Пермском крае заявки на участие в процедуре подали 757 человек, зарегистрированы кандидатами были 699 человек.

В качестве выборщиков было зарегистрировано около 136 тысяч человек, из них проголосовали более 115 тысяч человек, или 5,78 процента от общего числа избирателей Пермского края.

- Таких показателей удалось достичь благодаря работе всего актива местных и первичных отделений партии, полевой структуре, работе в социальных сетях каждого кандидата, активной кампании в СМИ, - считает Вячеслав Григорьев.

В ходе конференции были избраны делегаты на предстоящий партийный съезд. Прикамье на Съезде представят руководитель Региональной общественной приемной председателя партии в Пермском крае, депутат Заксобрания края Александр Бойченко, руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пермского края Юрий Борисовец, глава Перми Алексей Дёмкин, президент Пермского краевого фонда поддержки общественных и социальных инициатив «Медведь», депутат Заксобрания края Александр Третьяков и первый заместитель председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания края Сергей Яшкин.