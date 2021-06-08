В Перми на пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку

Девушка получила травмы в ДТП на улице Мира.

На дорожную камеру в Перми попал момент ДТП на улице Мира. На нем пешеходы стоят в ожидании разрешающего сигнала, а потом начинают движение. В этот момент на "зебру" выезжает автомобиль и сбивает девушку. В ГИБДД прокомментировали аварию.

"5 июня в 10.06 по улице Мира со стороны улицы 9 мая в сторону улицы братьев Игнатовых двигался автомобиль «Лада Гранта», за рулем был 80-летний водитель. По предварительной информации ГИБДД по городу Перми, он проехал на красный сигнал светофора и сбил пешехода – 20-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Девушка получила травмы, ей было рекомендовано амбулаторное лечение. ГИБДД проводит проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

Госавтоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными на дорогах. Не допускать проезд на запрещающий сигнал светофора, предоставлять преимущество пешеходам.