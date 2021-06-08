«Молот» начнет готовиться к сезону 12 июля

Фото: Пресс-служба ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» представил план подготовки к новому сезону.

Как сообщает клубная пресс-служба, первый этап подготовки начнется 12 июля. Хоккеисты проведут учебно-тренировочный сбор в Перми, который продлится до 31 июля. 5-6 августа будут проведены первые в межсезонье товарищеские матчи (0+).

13-14 августа в Ижевске пройдут товарищеские матчи против местной «Ижстали» (0+). 17-19 августа пермские хоккеисты поучаствуют в товарищеском Кубке Прикамья (0+).

Завершится подготовка к сезону 27-29 августа в Тюмени. Пермский коллектив примет участие в товарищеском турнире, соперниками в котором станут «Челмет», «Омск» и местный «Рубин» (0+).