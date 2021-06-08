Стационар пермской краевой психбольницы построит компания из Татарстана

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Подведены итоги конкурса на строительство стационара краевой психиатрической больницы. Победителем признано ООО «ФОРТЭКС» (Татарстан), сообщает пресс-служба краевого правительства.

Участник представил 12 исполненных контрактов, а также предложил выполнить работы за 952,8 млн руб. В ближайшее время с подрядчиком будет заключен госконтракт.

Стационар построят в Орджоникидзевском районе Перми по адресу ул. 2-я Корсуньская. Площадь учреждения составит 18,4 тыс. кв. метров. Мощность объекта рассчитана на 260 коек круглосуточного пребывания, с отделением реанимации и интенсивной терапии на 6 коек.