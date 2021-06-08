«Нестле» поддержала общегородскую экоакцию «Эковесна: Разделяй и выигрывай!» в Перми

Фото: Пермский филиал «Нестле Россия»

Пермские филиалы «Нестле Россия» и «Сириал Партнерс Рус» поддержали общегородскую просветительскую экоакцию «Эковесна: Разделяй и выигрывай!», которая состоялась в Перми 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Мероприятие было организовано региональной мусороперерабатывающей компанией «Буматика» и АНЭО «Зеленая улица» в рамках общероссийского проекта «Экодвор».

В течение трех весенних месяцев около 400 жителей города сдавали раздельно собранные отходы в пункты вторсырья «Разделяю сердцем» и получали «экокоины». По итогам набранных «экобаллов» публиковалась рейтинговая таблица в социальных сетях групп, где все участники могли отследить свои результаты. В завершение мероприятия горожане обменяли более 400 собранных «экокоинов» на призы от партнеров акции - «Дома КитКат в России» и фабрики по производству готовых завтраков «Сириал Партнерс Рус»: керамические кружки, экомешочки, брендированные рюкзаки и другие подарки, которые можно применить в быту с целью уменьшения использования одноразового пластика.

Исполняющая обязанности директора пермских филиалов ООО «Нестле Россия» и ООО «Сириал Партнерс Рус» Ирина Корзун сказала: «Забота о планете - одна из главных ценностей компании, поэтому мы традиционно поддерживаем экологические инициативы. Количество участников в общегородских экоакциях растет - это говорит о том, что в нашем городе живет много неравнодушных жителей, стремящихся снижать влияние на окружающую среду. Мы рады, что в этом году нам удалось объединить наши силы с экологическими организациями города, направив усилия на проведение долговременной акции и финального просветительского мероприятия с целью привлечь жителей к раздельному сбору отходов и повысить осведомленность местных сообществ в вопросах экологии».

Фото: Пермский филиал «Нестле Россия»

Итоговое событие акции состоялось в минувшую субботу в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького. Для всех конкурсантов были организованы информационно-игровые площадки со станциями: игротека с настольными экологическими играми для взрослых и детей, мастер-класс по раскрашиванию холщовых сумок, викторина по теме обращения с отходами «Взломай код переработки» и интерактив «Одноразовый пластик: добро или зло?». Площадки мероприятия также включали в себя лекцию «Мифы о переработке отходов» и познавательные экостенды «Альтернатива одноразовым вещам» и «У них нет шансов».

Фото: Пермский филиал «Нестле Россия»

На входе перед зданием краевой библиотеки активисты «Зеленой улицы» организовали для гостей экоакции пункт по приему вторсырья, куда участники проносили отсортированные отходы, которые впоследствии были отправлены в экотехнопарк «Буматики» на переработку.

Руководитель АНЭО «Зелёная улица», координатор общероссийского проекта «Экодвор» Александра Перминова сказала: «Наша организация “Зеленая улица” реализует различные экопроекты, в том числе проект “Экомобиль”, на котором также в период акции выдавались экокоины. Это привлекло дополнительное количество участников. Надеемся, что пользователи “Экомобиля” будут и дальше сортировать и сдавать отходы в переработку, а осознанных жителей будет становиться всё больше».

Фото: Пермский филиал «Нестле Россия»

О компании Нестле

«Нестле» – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 186 странах мира. Число ее сотрудников по всему миру насчитывает порядка 270 тыс. человек и все они разделяют цель «Нестле» - раскрывая пользу продуктов, мы повышаем качество жизни каждого - сегодня и для будущих поколений. «Нестле» предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, призванный изменить к лучшему жизнь не только людей, но и их любимых домашних животных. В линейку продукции компании входит более 2 тыс. брендов – от легендарных и известных во всем мире, например, Nescafé или Nespresso, до таких популярных локальных торговых марок, как «Россия – щедрая душа», Bon Pari и «Быстров». В своей деятельности компания руководствуется стратегией, основанной на ее глубокой экспертизе в области питания и здорового образа жизни. Штаб-квартира «Нестле» находится в городе Веве (Швейцария), где более 150 лет назад началась история компании.