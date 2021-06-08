Администрация Перми запретила выгул собак в сквере у оперного театра

Выгул собак запрещен Фото: znaktb.by

Горожанам запретили выгуливать собак в сквере у Театра оперы и балета. На территории сквера в последние дни были установлены знаки, которые запрещают выгул собак.

«В администрацию Ленинского района поступали жалобы жильцов о том, что собаки во время выгула загрязняют территорию. Согласно Правилам благоустройства территории Перми выгул собак на газонах запрещён. Поэтому были установлены знаки, запрещающие выгул собак на газонах», - пояснили «КП-Пермь» в пресс-службе горадминистрации.