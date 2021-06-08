Гостья из Африки: система видеонаблюдения «Ростелекома» за лесными пожарами в Прикамье зафиксировала редкую птицу

Фото: “Ростелеком”

В Сивинском районе Пермского края система видеонаблюдения за лесными пожарами «Ростелекома» зафиксировала редкую хищную птицу семейства ястребиных — осоеда, который обычно зимует в Африке, а на лето прилетает в Евразию. Ястреб приземлился на одну из опор с установленной камерой мониторинга лесных пожаров.

Система видеонаблюдения за пожарами позволяет отследить не только редких птиц Прикамья: ее главная задача — вовремя заметить задымление и передать информацию в региональную диспетчерскую службу Пермского лесопожарного центра, которая примет меры для предотвращения и ликвидации возгорания.

Каждая камера имеет угол обзора 360 градусов и разрешение 4К, чтобы распознать даже небольшое задымление на расстоянии до 18 километров. Камеры смонтированы на высоте 70 метров, точка размещения выбирается с учетом степени пожароопасности участка и рельефа местности. В поле зрения такой умной камеры и попала зоркая птица из семейства ястребиных.

«Осоеды, пожалуй, самые интересные птицы из ястребиных. Название вида отражает его пристрастия в еде. Насекомые, а также различные виды ос и шмелей, являются значительной, а порой и основной частью рациона этого пернатого. Еще одна его особенность в том, что во время охоты осоед обычно медленно облетает свой охотничий участок на небольшой высоте или долго выслеживает добычу, передвигаясь пешком. Но раз эта особь была зафиксирована камерами лесопожарного центра на высоте 70 метров, скорее всего она еще не закончила свой перелетный маршрут, а лишь присматривает место для гнезда», — сказала волонтер общества «Помощь диким птицам г. Пермь» Марина Дегтянникова.

Система мониторинга лесных пожаров на инфраструктуре «Ростелекома» была внедрена краевым министерством природы для нужд Пермского лесопожарного центра. В настоящее время за пожарной обстановкой в регионе наблюдают 40 IP-камер.

«Результативность работы системы мониторинга лесных пожаров в Прикамье каждый год подтверждает свою эффективность. С момента установки данного оборудования существенно сократилось время обнаружения задымлений вблизи леса, а это значит, что в разы уменьшился и процент их перехода на территорию лесного фонда. По итогам прошлого года в Пермском крае было обнаружено 97 задымлений, из которых только 18 подтвердились как лесные пожары. Благодаря новым камерам в этом году площадь обзора расширилась. В итоге почти 3 млн гектаров прикамского леса теперь под постоянным наблюдением пожарных», — отметил начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков.

«Компания “Ростелеком” шестой год выступает техническим партнером проекта “Видеонаблюдения за пожарами“ в Прикамье. Его эффективность невозможна без тесной связи с работниками лесного хозяйства, которые оповещают, обследуют и привлекают силы и средства пожаротушения для ликвидации возгораний. В этом году мы расширили систему с помощью дополнительных вышек и каналов связи. В итоге наши специалисты смогли подключить еще шесть дополнительных камер, которые наблюдают за лесными массивами Губахинского, Октябрьского, Очерского, Сивинского, Соликамского и Усольского районов Пермского края», — констатировал директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский.