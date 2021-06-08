Две футболистки «Звезды-2005» вызваны в сборную России

"Звезда-2005"

Две футболистки пермского ЖФК «Звезда-2005» получили вызов в сборную России по футболу. Это форварды «звездочек» Олеся Курочкина и Надежда Ильиных, сообщает клубная пресс-служба.

С 7 по 15 июня женская сборная России по футболу проведёт учебно-тренировочный сбор в Испании. В рамках сбора подопечные Юрия Красножара сыграют 4 товарищеских матча.

10 и 13 июня россиянки встретятся со сборной Мурсии. 11 июня сыграют с Бразилией, а 14 июня с Финляндией (0+).

Напомним, 4 июня «Звезда-2005» в рамках женской футбольной Суперлиги сыграла нулевую ничью с «Краснодаром». Сейчас клуб занимает четвертое место турнирной таблицы лиги и имеет в активе 17 очков.