Спасатели пробиваются к очагу возгорания: в Индустриальном районе Перми произошел пожар

Пожар на улице Левченко в Перми. Фото: ВКонтакте "Мой город Пермь".

В Перми сегодня днем, 8 июня, случился пожар на улице Левченко. Горели деревянные постройки возле металлических гаражей. Фото ЧП появились в группе ВКонтакте «Мой город Пермь». Обволакивающий соседние высотки черный дым, был виден даже из центра города.

Пожарные оперативно приехали на место, но добраться до очага возгорания у них получилось не сразу, доступ затрудняли гаражи. В итоге пожар был потушен, скорее всего, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.