На Комсомольском проспекте с 9 по 12 июня ограничат движение транспорта

Автомобилистам необходимо планировать пути объезда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с капремонтом Комсомольского проспекта с 00:00 до 06:00 с 9 по 12 июня будет поочередно закрыто движение транспорта по четной и нечётной сторонам.Об этом сообщает пресс-служба пермской администрации.

Так, будет закрыто движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от ул. Луначарского до улицы Пушкина с 00:00 до 06:00 9 и 10 июня по четной стороне. А 11 и 12 июня – по нечетной.

«Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования», - отмечают в администрации Перми.