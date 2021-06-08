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Общество8 июня 2021 10:21

На Комсомольском проспекте с 9 по 12 июня ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать в ночное время
Григорий Серёдкин
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Автомобилистам необходимо планировать пути объезда

Автомобилистам необходимо планировать пути объезда

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с капремонтом Комсомольского проспекта с 00:00 до 06:00 с 9 по 12 июня будет поочередно закрыто движение транспорта по четной и нечётной сторонам.Об этом сообщает пресс-служба пермской администрации.

Так, будет закрыто движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от ул. Луначарского до улицы Пушкина с 00:00 до 06:00 9 и 10 июня по четной стороне. А 11 и 12 июня – по нечетной.

«Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования», - отмечают в администрации Перми.