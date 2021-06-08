Названа самая высокооплачиваемая вакансия июня в Прикамье

Банк вакансий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самой высокооплачиваемой вакансией июня в Прикамье стала должность ведущего 1C-программиста. Такие данные приводит портал Superjob.ru.

Так, помимо зарплаты в 140 тыс. руб. ежемесячно, работодатель предоставляет работнику расширенный соцпакет и отдельные выплаты за дополнительную проектную работу.

Отметим, обычно зарплата 1C-специалиста стартует от 80 тыс. руб.

Также от 100 тыс. руб. в месяц может получать оператор асфальтобетонной установки. А до 100 тыс. руб. — главный инженер строительной компании.