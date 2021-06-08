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Общество8 июня 2021 10:08

В Перми начался ремонт улицы Якова Свердлова

Он продлится до августа
Анна Маркова
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При ремонте дорогу частично закроют, в связи с этим водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут движения.

При ремонте дорогу частично закроют, в связи с этим водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут движения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми приступили к ремонту улицы Якова Свердлова. Рабочие уложат новый асфальт, заменят бортовые камни на тротуаре, пешеходные ограждения, восстановят газоны и обустроят остановку в районе пересечения с улицей Ивановской.

При ремонте дорогу частично закроют, в связи с этим водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут движения. Закончить ремонт планируется к 1 августа.