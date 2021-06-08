Бил, вонзил нож и снова бил: в Пермском крае мужчина напал на пенсионера и требовал деньги

20-летнему молодому человеку грозит серьезный тюремный срок. Фото: архив "КП"

В Куединском районе пьяный 20-летний местный житель зашел в дом к одинокому 62-летнему пенсионеру, избил его и стал требовать деньги. Мужчина не соглашался, тогда злоумышленник схватил со стола нож, ударил один раз и снова стал избивать пожилого мужчину. В какой-то момент раненый смог вырваться и выбежать на улицу, но истязатель не унимался, он догнал его и продолжил избивать во дворе. Пенсионер, истекая кровью, кричал, звал на помощь. Его услышали соседи и подняли шум. Только тогда нападавший сбежал.

- В кратчайшие сроки он был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в ГУВД МВД по Пермскому краю. - Злоумышленник не смог объяснить мотив своих действий. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Уголовное дело направлено в суд.