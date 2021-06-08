В трех районах Перми пройдут городские ярмарки

фото: caoinform.ru

С 10 по 12 июня в трех районах Перми откроются городские ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В Индустриальном районе площадка разместится по адресу: ул. Мира, 39. В Свердловском — ул. Народовольческая, 3. А в Мотовилихинском — ул. Уинская, 10.

Все три площадки будут работать 10, 11 и 12 июня с 12:00 до 20:00. На ярмарках можно приобрести орехи и сухофрукты, натуральную колбасу, рыбу натурального копчения, пряники с художественной росписью и фермерский мёд. А также рассаду, лук-севок, многолетние цветы, саженцы плодово-ягодных культур и декоративные кустарники.