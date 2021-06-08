Экс-«амкаровец» Идову подписал полноценный контракт с «Химками»

Фото: amkar.org

Бывший защитник пермского «Амкара» Брайан Идову стал полноценным игроком «Химок». Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

29-летний футболист был арендован «Химками»у московского «Локомотива» в августе 2020 года года. Срок аренды футболиста, как и его соглашение с железнодорожниками, закончился.

В сезоне-2020/2021 Идову провёл за химчан 28 матчей РПЛ, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Напомним, Брайан Идову выступал за пермский «Амкар» около восьми лет — с 2010 по 2018 годы и прошёл путь от игрока молодёжного состава — до игрока основы.