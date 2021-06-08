В Пермском крае введен особый противопожарный режим

Во время действия особого режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличиваются штрафы. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае с 7 июня и до 10 сентября вводится особый противопожарный режим. Такие меры принимаются с наступлением сухой теплой погоды и повышением пожарной опасности.

В регионе вводится запрет на использование открытого огня, разведение костров вне специально оборудованных мест, а также на землях общего пользования и на территории частных домов.

Во время действия особого режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличиваются штрафы. Для граждан в 2,5 раза – это 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц – в 2 раза, до 20-40 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц возрастет в 6 раз и составит 300-500 тысяч рублей.