В каких домах Перми в ближайшие дни не будет холодной воды

В Перми без воды в ближайшие дни останутся дома в нескольких районах. Фото: архив "КП"

В компании «Новгор-Прикамье» на этой неделе запланированы плановые работы на нескольких участках водопровода.

Сегодня, 8 июня, с 10.00 вторника до 10.00 среды без воды будут следующие дома: ул. Героев Хасана, 105 и ул. Козьмы Минина, 8 и 23.

В среду, 9 июня, с 9.00 до 17.00 отключат холодную воду в домах в Свердловском районе: ул. Лодыгина, 57, ул. Муромская, 16 и ул. Яблочкова, 23, 26, 26а, 29 и 38.

В Ленинском районе Перми с 9.30 до 18.30 без воды: ул. Осинская, 13 и ул. Советская, 75 и 76.

10 июня, в четверг, в Кировском районе без холодной воды с 9.00 до 15.00 ул. Химградская, 41.