Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 7:38

В медучреждениях Пермского края обнаружили недостаток минимального набора лекарств

Проверку провела прокуратура
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красновишерском районе в медучреждениях прокуратура не обнаружила препараты из необходимого минимального ассортимента.

В Красновишерском районе в медучреждениях прокуратура не обнаружила препараты из необходимого минимального ассортимента.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Красновишерском районе в медучреждениях прокуратура не обнаружила препараты из необходимого минимального ассортимента.

В медицинских пунктах в поселке Вишерогорск, деревнях Заговоруха и Романиха, не было лекарств, которые должны быть согласно федеральному закону.

- По итогам проверки прокурором главному врачу «Красновишерской центральной районной больницы» внесено представление с требованием в кратчайшие сроки обеспечить поступление в ФАП недостающих лекарственных препаратов, - сообщает прокуратура Пермского края.