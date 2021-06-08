В медучреждениях Пермского края обнаружили недостаток минимального набора лекарств

В Красновишерском районе в медучреждениях прокуратура не обнаружила препараты из необходимого минимального ассортимента.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Красновишерском районе в медучреждениях прокуратура не обнаружила препараты из необходимого минимального ассортимента.
В медицинских пунктах в поселке Вишерогорск, деревнях Заговоруха и Романиха, не было лекарств, которые должны быть согласно федеральному закону.
- По итогам проверки прокурором главному врачу «Красновишерской центральной районной больницы» внесено представление с требованием в кратчайшие сроки обеспечить поступление в ФАП недостающих лекарственных препаратов, - сообщает прокуратура Пермского края.