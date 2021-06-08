В Пермском крае женщина попросила лучшую подругу оформить для нее кредит, а потом пропала

280 тысяч рублей оформила на себя девушка по просьбе подруги и отдала ей деньги. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Соликамске дружба между двумя женщинами закончилась после того, как одна из них подставила подругу.

42-летняя местная жительница попросила свою 25-летнюю приятельницу взять кредит, деньги нужны, якобы, на бизнес – открытие кафе.

В нем она собиралась трудоустроить свою знакомую. Девушка сначала была против брать на себя финансовые обязательства, но, потом согласилась и оформила на себя кредит – 280 тысяч рублей на 4 года. Кредитную карту, на которой были деньги, передала подруге. Через несколько месяцев на телефон ей стали приходить сообщения о задолженности. Подруга не платила по счетам, кафе так и не открылось, а деньги уже были потрачены. На звонки она отвечать перестала, а потом и совсем исчезла. Тогда девушка пошла в полицию и написала заявление.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Его уже направили в суд.