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Происшествия8 июня 2021 6:23

Родителей дома не было: прокуратура проведет проверку после гибели троих детей и мужчины на пожаре в Пермском крае

ЧП произошло в ночь на 7 июня в Юго-Камске
Анна Маркова
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На пожаре в Юго-Камском погибли трое детей и их дедушка. Фото: кадр видео МЧС России.

На пожаре в Юго-Камском погибли трое детей и их дедушка. Фото: кадр видео МЧС России.

В Перми прокуратура Пермского края проведет проверку после гибели троих детей и их дедушки в пожаре. Трагедия случилась в ночь на 7 июня, погибли два 7-летних ребенка и 11-летний. Родителей детей в доме не было.

Прокуратура оценит работу органов профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жилищные и социальные условия семьи.

Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей на пожаре, сообщает прокуратура Пермского края.