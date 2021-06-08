Родителей дома не было: прокуратура проведет проверку после гибели троих детей и мужчины на пожаре в Пермском крае

На пожаре в Юго-Камском погибли трое детей и их дедушка. Фото: кадр видео МЧС России.

В Перми прокуратура Пермского края проведет проверку после гибели троих детей и их дедушки в пожаре. Трагедия случилась в ночь на 7 июня, погибли два 7-летних ребенка и 11-летний. Родителей детей в доме не было.

Прокуратура оценит работу органов профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жилищные и социальные условия семьи.

Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей на пожаре, сообщает прокуратура Пермского края.