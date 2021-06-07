Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 14 территориях края

С начала пандемии в Пермском крае было выявлено 58 138 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

На 7 июня 2021 года в Пермском крае было зафиксировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Новые заболевшие обнаружены в 14 территориях региона, - сообщили в оперштабе. - Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 36. На втором месте по заболеваемости – Красновишерский городской округ, где коронавирус подтвердился у 10 человек.

По семь инфицированных обнаружено в Березниках, Пермском муниципальном районе, Уинском муниципальном округе и Чайковском. В Чернушинском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у шести жителей, в Кунгурском муниципальном районе – у пяти, в Кунгуре – у четырех, в Соликамском городском округе – у двух.

По одному заболевшему зафиксировано в Кудымкаре, Чусовском городском округе, а также в Бардымском и Кишертском муниципальных округах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае было выявлено 58138 жителей с коронавирусной инфекцией.