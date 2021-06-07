Новые рейсы в Иркутск и Мурманск появятся из Перми

Шесть самолетов авиакомпании будут постоянно базироваться в Перми, и это позволит наладить авиационное сообщение с Иркутском и Мурманском. Фото: архив "КП"

В ходе Прямого эфира с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в соцсетях пермяки пожаловались на уменьшение количества рейсов до столицы.

- Проблема эта мне известна, но мы никак не можем повлиять на компанию Аэрофлот, насчет того, что рейсы до Москвы не нужно сокращать, у нас пассажиропоток растет по сравнению с 2019 годом, - отметил Дмитрий Махонин. - Паланы по развитию авиасообщения у нас серьезные. Мы договорились с авиакомпанией Red Wings, что шесть самолетов в течение этого и следующего года будут постоянно базироваться в Перми и это позволит наладить нам авиационное сообщение не только с популярными курортами на юге, но и в других направлениях: Пермь - Иркутск, Пермь - Мурманск, там, где есть туристические, промышленные связи и необходимость регулярного авиационного сообщения.

В этом году, несмотря на ограничения по зарубежным направлениям, у Международного аэропорта Пермь налажено прямое авиасообщение в Египет, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты и Армению. Недавно открылся рейс Баку.