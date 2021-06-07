Пермяки смогут пожаловаться на борщевик на сайте «Управляем вместе»

Ожог можно получить, даже не прикасаясь к растению. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Дмитрий Махонин провел Прямой эфир на своей странице Вконтакте с пермяками. Пользователи задали ему более 2300 вопросов, поднималась тема и борщевика Сосновского, который разросся в больших количествах в Пермском крае.

- Проблема, к сожалению, действительно есть, - отметил губернатор. – Это растение было завезено наш регион еще во времена Советского Союза и практически никогда никто с ним не боролся. Естественно, растение которое являемся опасным по причине получения ожогов, разрослось и нередко подходит прямо к территориям населенных пунктов.

С 2020 года реализуется программа, на которую были выделены средства регионального бюджета. Ежегодно это порядка 40 млн рублей. Поначалу нужно решить вопрос с борщевиком в границах населенных пунктов, а затем и далее.

Сельхозтоваропроизводители тоже должны очистить свои наделы от борщевика. А жаловаться на вредителя пермяки смогут в специальном разделе, посвященном борщевику на сайте «Управляем вместе».

- Мы будем постепенно заниматься этим вопросом, но без активности жителей нам с этой проблемой не справиться, - сказал Дмитрий Махонин.