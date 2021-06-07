Райффайзенбанк снижает ставки расширенного рефинансирования и нецелевого кредита под залог недвижимости

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Райффайзенбанк снижает для кредитов на любые цели и расширенного рефинансирования под залог недвижимости. Теперь для обеих программ действует ставка 8,99% при оформлении онлайн.

«Мы всегда ищем возможности в любых обстоятельствах предлагать клиентам простое и выгодное решение финансовых вопросов, — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. — Оставить заявку на любую из этих программ просто на сайте или в мобильном приложении банка. Решение будет готово в течение дня и актуально ещё три месяца».

В рамках программы расширенного рефинансирования заемщики могут объединить в один до пяти кредитов сторонних банков под залог приобретаемой, имеющейся в собственности или строящейся квартиры, если хотя бы один из кредитов — ипотечный. Программа распространяется на кредитные карты, а также на кредиты на недвижимость, потребительские цели и приобретение автомобиля.

Подробнее можно узнать на raif.ru