В Перми изменится движение транспорта на улице попова от Окулова до Монастырской

Движение на участке улицы Попова изменится 12 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжается реконструкция улицы Попова. Строители приступают к следующему этапу, в связи с этим с 12 июня подрядчик приступит к следующему. Будет временно ограничено движение транспорта по улице Попова на участке от улицы Окулова до улицы Монастырской.

Работы планируется выполнить до 25 июня, к введенному ранее ограничению от улицы Попова на участке от улицы Монастырской до улицы Петропавловской, теперь будет временно закрыта и половина проезжей части по улице Попова на участке от улицы Окулова до улицы Монастырской.

Для движения будут закрыты две полосы по четной стороне улицы Попова. Транспорта по в сторону от Коммунального моста к улице Петропавловской продолжится в объезд по улицам Окулова и Крисанова.

Движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту полностью открыто. Об изменениях в работе общественного транспорта будет объявлено дополнительно.