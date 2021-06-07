В Пермском крае реализуют проект «Туристический паспорт школьника»

Фото: permkrai.ru

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заключил два соглашения, направленные на развитие туризма.

В рамках соглашения с Российским союзом туриндустрии (РСТ) Пермский край получит экспертную и менторскую поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма, в частности - горнолыжных комплексов. Планируется совместное создание концепций и подпрограмм по детскому и молодежному туризму, реализации туристской составляющей проекта «Пермь-300», а также разработке пилотных проектов.

В числе которых внедрение электронных билетов в музеи и на экскурсии по достопримечательностям Прикамья, а также создание единой системы бронирования туристских услуг, предусматривающей возможность продажи местной продукции и товаров мастеров народных промыслов.

В РСТ отметили, что Пермский край может стать одним из первых регионов, где будет реализован «Туристический паспорт школьника» — проект, который вошел в ТОП-100 лучших по итогам конкурсного отбора «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив.

На начальном этапе планируется «интегрировать путешествия в учебный процесс», каждый ребенок сможет вести дневник своей туристической активности. В дальнейшем ребята вместе с родителями и учителями получат возможность оставлять на платформе отзывы о своем отдыхе, а также делиться впечатлениями в соцсетях.

Также, Союз планирует поддержать развитие туризма на особо охраняемых территориях Прикамья, оказывать содействие в проведении иностранных блогер-туров для развития экспорта услуг, образовательного туризма, культурных и других связей между регионом и европейскими странами. Пермский край в свою очередь будет привлекать экспертов и спикеров РСТ для участия в профильных мероприятиях – Всероссийском форуме по промышленному туризму, Всероссийском круизном форуме и других.

«К продвижению Пермского края союз предполагает подойти комплексно. РСТ обладает серьезным ресурсом, в частности, представители союза работают в 28 странах, регулярные мероприятия проводят 40 отраслевых комитетов, деятельность которых обеспечивают признанные эксперты отрасли. Представители РСТ входят в состав общественно-экспертного совета по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» при Правительстве РФ, руководство ассоциации «Турпомощь», координационный совет по развитию туризма при Правительстве РФ, что способствует решению вопросов туристического бизнеса», — отметил президент РСТ Андрей Игнатьев.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что развитие туризма является важным для края направлением работы.

«Пермский край является уникальной территорией. Он интересен для гостей неповторимыми природными памятниками и ландшафтами, коллекциями музейных экспозиций, мы проводим фестивали, на которые приезжают зрители со всей страны и зарубежья. У нас в регионе много интересного, и сейчас мы проводим большую работу для развития туристической инфраструктуры, создания новых маршрутов и ярких событий, которые будут притягивать к нам гостей. Поэтому мы с вниманием относимся к предложениям партнеров о взаимодействии в этих направлениях», - подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Второе соглашение власти Прикамья заключили с одним из крупнейших туроператоров в России «ТТ-Трэвел», известной под брендом TUI. В рамках сотрудничества туроператор совместно с профильным министерстовм будут осуществлять мониторниг, на основе которого будет продолжена работа по экспертной оценке туристского потенциала Прикамья Также компания изучать уже существующие маршруты, для их адаптации под стандарты TUI Россия.

Предполагается и разработка новых – культурно-познавательных, оздоровительных, этнографических, гастрономических, а также межрегиональных маршрутов. Одной из главных задач станет формирование турпродуктов и их реализация через чартерные рейсы в рамках проекта «Пермь-300». Также TUI Россия будет продвигать Пермский край и за рубежом.

Генеральный директор TUI Тарас Демура, что в ближайшее время представители компании приедут в Пермь, чтобы подробно ознакомиться с достопримечательностями региона и приступить к проработке пошаговых действий в рамках подписанного соглашения.

По словам депутата Законодательного Собрания Пермского края Татьяны Миролюбовой, внимание властей к туристической отрасли может дать новые возможности для Прикамья.

«Мы – промышленный регион, и задача по диверсификации экономики – одна из первых, которые нам предстоит решать в ближайшие годы. Безусловно, крупные предприятия должны остаться флагманом экономики. Но и, в соответствии с мировыми тенденциями, необходимо развивать другие сегменты рынка, а особенно – сферу услуг. И туризм как раз может стать новой точкой экономического роста не только для региональной столицы, но и для многих территорий Прикамья с их уникальными особенностями», - сказала Татьяна Миролюбова.