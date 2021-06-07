В краевой столице откроются 4 мобильных пункта вакцинации от COVID-19

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В Перми на начавшейся рабочей неделе откроются 4 мобильных пункта вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Так, сделать прививку без предварительной записи можно по адресам:

ТЦ «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59 с 7 по 11 июня с 14:00 до 19:00, 12, 13 и 14 июня с 10:00 до 14:00. Библиотека имени Горького, ул. Ленина, 70 (шатёр на площади перед библиотекой) 8 июня с 10:00 до 15:00. Парк имени Горького, ул. Сибирская, 49 (автобус на площади у Ротонды) 10 июня с 14:00 до 20:00, 11 июня с 12:00 до 17:00. МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж) 8 и 10 июня с 13:00 до 18:00.

Желающим привиться сначала предлагают заполнить анкету, где нужно указать свои данные и перенесенные заболевания. Затем человека приглашают на небольшой медосмотр для измерения давления и сатурации, а также проверки работы легких. И уже после этого делают прививку.

Все препараты, которыми прививают от COVID-19 —двухкомпонентные. Чтобы ввести сделать вторую прививку, тем, кому поставили «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» нужно прийти через 21 день к тому же месту, где ему вводили первый компонент, выбравшим «КовиВак» — через 14 дней.