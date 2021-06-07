В Перми на рабочей неделе в четырех районах отключат холодную воду

Плохо без воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на начавшейся рабочей неделе отключат холодную воду в 20 домах 3-х районов города. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, во вторник, 8 июня, с 09:00 до 18:00 воды не будет в домах по адресам:

- ул. Грузинская, 9, 9А, 11, 13

- ул. Кронштадская, 35

- ул. Плеханова, 51В

С 10:00, 8 июня до 10:00, 9 июня воды не будет в домах по адресам:

- ул. Героев Хасана, 105

- ул. Козьмы Минина, 8, 23

С 09:00, 9 июня до 17:00 воды не будет в домах по адресам:

- ул. Лодыгина, 57

- ул. Муромская, 16

- ул. Яблочкова, 23, 26, 26А, 29, 38

С 09:00, 9 июня до 18:30 воду отключат в домах по адресам:

- ул. Осинская, 13

- ул. Советская, 75, 76

С 09:00 до 15:00, 10 июня, воды не будет в доме по адресу:

- ул. Химградская, 41