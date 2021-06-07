Специалисты ПГНИУ спроектировали экопарки в долине городских малых рек

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Специалисты географического, биологического, геологического, историко-политологического факультетов ПГНИУ решили сложную проблему по проектированию части Зелёного кольца города Перми. Они разделили долины малых рек Егошиха и Данилиха на четыре вида территорий, предназначенных для различных целей, сообщает пресс-служба вуза.

Теперь проекты экопарков предусматривают прогулочную зону, зону для активного отдыха, зону особой природоохранной ценности и традиционного природопользования.

Например, прогулочная зона, помимо места для спокойного отдыха, призвана сохранить природную среду в естественном состоянии. В её границах можно проводить экскурсии и гулять с целью экологического просвещения.

А в зоне особой природной ценности не допускается изменение ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных объектов.

«Эта зона предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии. Она включает наиболее ценные участки, области фаунистического покоя, сохранения и восстановления экосистем», - рассказывает завкафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Сергей Бузмаков.

Зона активного отдыха предназначена для занятий спортом. А в зону традиционного природопользования включены территории для использования земельных участков, находящихся в частной собственности.