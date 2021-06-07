Власти и предприятия Прикамья создали сообщество по использованию электротранспорта в горнодобывающей промышленности

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края.

В Пермском крае появится уникальный проект, который сложно было представить в ближайшем будущем. Решение о его создании принято на Петербургском международном экономическом форуме. Власти и предприятия региона создали сообщество по использованию электротранспорта в горнодобывающей промышленности.

Участниками консорциума стали Правительство Пермского края, фонд «Региональный центр инжиниринга» (РЦИ), Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование», ПАО «Уралкалий» и ведущие региональные предприятия машиностроения.

Региональные власти и участники сообщества будут обмениваться профессиональными знаниями, умениями и навыками работников. Будут освоены уникальные программы, проведены мероприятия по обмену опытом.

- Это достаточно интересный проект - электрификация шахт, - говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Для нас крайне важны вопросы безопасности работы в шахте, очень значимы возможности инноваций в шахтном деле – транспорте, оборудовании и прочем. Считаю, что те разработки, которые сейчас мы планируем внедрять – это технологии будущего. И они обязательно помогут сделать более рентабельной добычу калийно-магниевых солей. Но самое главное, что эти разработки позволят обезопасить труд горняков – жителей Пермского края и Соликамско-Березниковской агломерации.

В этом проекте заинтересованы и сами предприятия. Это даст мощный толчок для развития отрасли и, как следствие - выход на новый технологический и экономический уровень в области использования электротранспорта в горнодобывающей промышленности.

Созданный консорциум открыт для всех участников рынка, участие в нем добровольное и безвозмездное.