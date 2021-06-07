Кизеловца лишили свободы за повторную пьяную езду

ДПС Фото: РИА Новости

Жителя Кизела лишили свободы за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Местного жителя 1984 года рождения в марте текущего года остановили сотрудники ДПС. Он взял автомобиль ВАЗ-21102 и начал движение по улицам Кизела. Водителю предложили пройти тест на алкоголь, которое показало, что наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составляет 1,11 мг/л.

Однако позже выяснилось, что в ноябре 2019 года мужчина уже был судим за пьяную езду. Тогда судом ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года.

Теперь суд назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 2 месяца.