Без крыши над головой остались четыре семьи: в Пермском крае собирают вещи для жителей дома, где погибли трое детей и дедушка

Огнем уничтожены все вещи пострадавших в пожаре в Юго-Камске. Фото: СКР по Пермскому краю.

В поселке Юго-Камский местные жители организовали сбор вещей жителям квартир, которые пострадали сегодня ночью в страшном пожаре. Четыре квартиры не пригодны в данный момент для жилья, они повреждены огнем, закопчены черным дымом и залиты водой.

- Люди остались без всего, мы только не знаем, как там бабушка из одной пострадавшей квартиры, ее увезли на «скорой», - говорит Наталья Белоусова. – Погорельцам нужны вещи, постельные принадлежности, посуда, да вообще все. Пока их приютили односельчане из соседних домов.

Нужны вещи:

мужчина - рост 174; размер одежды 48-50; размер обуви 44-45; две женщины - рост 154 , 158; размер одежды 48-50; размер обуви 40, 38-39; две девочки-подростки - рост 154,167; размер одежды 44-46; размер обуви 36-37,40. девочка - рост 140; размер обуви 36.

Вещи принимают по адресу улица Советская, 110, (Дом культуры, вход с танцевального зала).