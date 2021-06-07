Засунул в рот кляп и замотал голову скотчем: в Пермском крае мужчина угнал у подруги иномарку

Угнанный автомобиль полицейские обнаружили в Перми. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Ильинском районе между сожителями разыгралась ссора не хуже, чем в известном фильме «Мистер и миссис Смит». Здесь скандал, борьба и даже кляп в рот, но обо всем по порядку.

Конфликт случился в Ильинском районе, все началось с застолья. 49-летний житель Перми выпивал со своей сожительницей в одном из домов поселка Октябрьский, но в один момент у них случилась ссора. Тогда мужчина решил уехать, только машина была не его, а подруги, которая не собиралась ему отдавать ключи.

В ход пошли оскорбления и кулаки. Мужчина стал отбирать у женщины сумку, в которой лежали документы на авто и деньги, завязалась борьба. Тогда, мужчина связал подруге за спиной руки веревкой, стянул шпагатом ноги, вставил в рот кляп и, чтобы не звала на помощь, обмотал голову скотчем, спутав все волосы. Взял из сумки 1000 рублей и сотовый телефон, оставив в квартире с печным отоплением связанную женщину одну, в сильный мороз. Закрыл входную дверь на навесной замок и уехал.

Тем временем, женщина смогла освободить от веревки ноги и стала стучать в стену. На помощь ей пришла соседка, которая открыла входную дверь и освободила пленницу. Женщина тут же позвонила в полицию и заявила об угоне.

- Поздно ночью обвиняемого задержали сотрудники ГИБДД в Кировском районе краевого центра, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Полицейские владели информацией, что угнанным автомобилем управляет пьяный мужчина. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.